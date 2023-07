Zwrot na rynku kredytów mieszkaniowych. "Słońce przygrzało"

W czerwcu 2023 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie 19,51 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Oznacza to wzrost o 12,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jednocześnie w porównaniu do maja liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1,6 procent.

W czerwcu 2022 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało 19,51 tys. potencjalnych kredytobiorców. Teraz ich liczba wzrosła o 12,8 proc. do 22,01 tys. To wynik o 1,6 proc. gorszy niż w maju br. Z najnowszych danych wynika, że w minionym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 26,5 proc. w porównaniu do czerwca 2022 roku.