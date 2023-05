Program tanich kredytów. Wiemy, które banki planują wprowadzić je do oferty

Postanowiliśmy zapytać czołowe banki w Polsce, czy planują wprowadzić rozwiązania w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 procent do swoich ofert. Program będzie skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania. Rozwiązanie przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 procent plus marża banku.

Bezpieczny Kredyt 2 procent - banki

PKO Bank Polski poinformował nas, że uczestniczy w projekcie dotyczącym kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. "Według banku ta propozycja daje szansę młodym ludziom oraz osobom w średnim wieku na kupno pierwszego mieszkania. Będziemy gotowi na to, by klienci PKO Banku Polskiego mogli skorzystać z programu rządowego Bezpieczny Kredyt już od początku jego funkcjonowania" - zapewnili przedstawiciele największego banku w Polsce. PKO BP o szczegółach ma informować wkrótce.

Źródłem finansowania dopłat do rat będzie istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazywało, że w programie wezmą udział te instytucje finansowe, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą instrumenty do swojej oferty produktowej.

- Przygotowujemy się do zaoferowania Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Obecnie analizujemy wymagane zmiany, zarówno po stronie systemowej, jak i procesowej. Po zakończonych analizach i przygotowaniu wymaganych zmian poinformujemy o możliwym terminie przystąpienia do programu - przekazał Tomasz Borkowski, odpowiedzialny za ofertę hipoteczną w Santander Bank Polska.

Zainteresowane wprowadzeniem Bezpiecznego Kredytu 2 procent do swojej oferty jest Credit Agricole. Potwierdził to Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy tego banku. - Jednak trudno jeszcze powiedzieć kiedy będzie to możliwe. Musimy przeanalizować zapisy dopiero co podpisanej ustawy i poznać treść rozporządzeń wykonawczych, żeby dostosować do nich ramy naszych procesów i systemów IT - wyjaśnił Przybylski.