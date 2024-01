Koniec przyjmowania wniosków o "bezpieczny kredyt"

Banki od wtorku wstrzymały przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym programem mieszkaniowym.

Program Bezpieczny kredyt 2 procent przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest - istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

Koniec przyjmowania wniosków o bezpieczne kredyty

BGK w poniedziałek opublikował dwa komunikaty dotyczące wstrzymania przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o udzielenie "bezpiecznego kredytu"

Jak przekazano, wysokość dopłat do rat w 2024 roku osiągnęła 90 proc. kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. "Łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat prognozowanych rocznych kwot dopłat do rat do wypłaty w roku bieżącym (2024) osiągnęła 90 proc. kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na wypłaty dopłat do rat" - czytamy w komunikacie BGK.

Ponadto Bank poinformował w oddzielnym komunikacie o tym, że wysokość dopłat na lata 2025-2032 osiągnęła 75 proc. kwoty limitu wydatków budżetu państwa.

W związku z tym podjęto decyzje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2 procent przez banki kredytujące. Umowy z BGK na oferowanie kredytu ze wsparciem państwa podpisało 13 banków.

Decyzje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków kredytowych obowiązują od wtorku. Wszystkie wnioski złożone do tego momentu mają zostać rozpatrzone.

Nowy program mieszkaniowy

Z najnowszych danych wynika, że do 21 grudnia 2023 roku podpisano około 55,8 tys. umów kredytowych w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Zgodnie z decyzją rządu PiS, takie kredyty miały być udzielane do 31 grudnia 2027 roku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ubiegłym tygodniu zapowiedziało jednak, że Bezpieczny kredyt 2 procent w obecnej formule, "zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą". Resort zapewnił przy tym, że rząd zabezpieczył w projekcie budżetu na 2024 rok środki na pomoc Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub domu.

MRiT przypomniało, że ustawowe limity wydatków na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2 procent zakładały, że wsparciem w latach 2023 i 2024 może być objęte około 50 tys. kredytów. "Do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2 procent na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie" - wyjaśniono.

Założenia nowego programu mieszkaniowego mamy poznać na początku tego roku. "Ze względu na duże zainteresowanie programem wsparcia dla kredytobiorców chcemy, aby proces legislacyjny przebiegł możliwie jak najszybciej, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych jego elementów (np. konsultacje społeczne). Nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku 2024 roku, niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem" - zadeklarowało ministerstwo rozwoju.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: tvn24.pl