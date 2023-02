Banki wprowadzają zmiany po rekomendacji KNF. "Widzimy znacznie większe zainteresowanie"

Do tego doszły podwyżki stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej od października 2021 roku, w ciągu roku, podniosła główną, referencyjną stopę procentową z 0,1 proc. do 6,75 proc. W efekcie gwałtownie spadła zdolność kredytowa Polaków.

Wyhamowała też akcja kredytowa. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że banki w styczniu 2023 roku udzieliły łącznie 6,2 tys. kredytów hipotecznych, co oznaczało spadek o 63,1 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Według BIK to najniższy wynik od stycznia 2010 roku.

Stopy procentowe a zdolność kredytowa

Banki wprowadzają zmiany

Nad wdrożeniem nowej rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pracuje mBank. "Pracujemy nad implementacją. Nie mamy ustalonego terminu wdrożenia" - poinformowano nas. mBank obserwuje "wzrost liczby wniosków kredytowych". Zaznaczono jednak, że "póki co jest to typowe ożywienie przed sezonem wiosennym".

O ile może wzrosnąć zdolność kredytowa?

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, wskazywał wcześniej - w komentarzu do nowej rekomendacji UKNF - że obniżenie bufora z 5 punktów procentowych do 2,5 punktu procentowego podwyższy dostępną kwotę kredytu o 19 procent. "Oznacza to np. wzrost z 269 tys. zł do 321 tys. zł w przypadku pary bez dzieci i z dochodem 6000 zł netto" - wyliczył.