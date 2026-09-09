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Jak decyzja RPP wpłynie na raty kredytów?

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Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Materiały prasowe
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W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Choć była ona zgodna z przewidywaniami analityków, zmieniły się jednak prognozy, co RPP zrobi w kolejnych miesiącach. "Obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego Rada powróci do podwyższania stóp procentowych" - ocenia Jarosław Sadowski, analityk portalu Rankomat.pl.

Rada Polityki Pieniężnej przekazała, że utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ze stopą referencyjną w wysokości 3,75 proc. Jednak kontrakty terminowe FRA (Forward Rate Agreement, których strony umawiają się na wartość stóp procentowych w określonym momencie w przyszłości) wyceniają, że za dziewięć miesięcy WIBOR 3M może wynosić już 4,42 proc. Warsaw Interbank Offered Rate to referencyjna stawka, po jakiej banki komercyjne w Polsce deklarują gotowość do pożyczania sobie nawzajem pieniędzy. Podniesienie jej do wartości powyżej 4,4 proc. oznaczałaby dwie podwyżki stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc. i możliwość trzeciej.

Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że gdyby tak się stało, rata kredytu na 500 tys. zł na 30 lat wzrosłaby o 194 zł.

Rata kredytu w przypadku wzrostu wskaźnika WIBOR 3M
Rata kredytu w przypadku wzrostu wskaźnika WIBOR 3M
Źródło zdjęcia: Rankomat.pl

"Jeszcze kilka tygodni temu rozważano, czy kolejna obniżka stóp będzie miała miejsce we wrześniu. Obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego Rada powróci do podwyższania stóp procentowych" - ocenia Jarosław Sadowski dyrektor Departamentu Analiz portalu Rankomat.pl.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. "Nie ma pola do dyskusji"
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Z kraju

Widmo wzrostu inflacji

Jak zaznaczono w analizie portalu Rankomat.pl, inflacja może przekroczyć cztery procent. "Wspomniana zmiana prognoz to nie tylko efekt niespodziewanie wysokiego poziomu wstępnego odczytu inflacji w sierpniu. Rosną obawy, że szok energetyczny zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową" - stwierdził Sadowski. Ma to oznaczać, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług

Ponadto koniec programu Ceny Paliwa Niżej i powrót wyższej stawki VAT za paliwa, wzrost cen ropy oraz popyt inwestycyjny napędzany środkami z Krajowego Planu Odbudowy mają zwiększać presję inflacyjną. "To wszystko powoduje, że zdaniem części analityków inflacja może przejściowo znaleźć się w przedziale 4-5 proc. W takim scenariuszu przez kilka kwartałów pozostawałaby powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu" - ocenił analityk Rankomat.pl.

Wysokość stóp procentowych a raty kredytów

Te elementy zwiększają również wartość wspomnianych kontraktów FRA, których ocena WIBOR 3M za dziewięć miesięcy wzrosła z 3,82 proc. do 4,42 proc. Gdyby tak się stało, to rata kredytu z oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M, na kwotę 500 tys. zł wzrosłaby z 2 940 zł do 3 134 zł. Ten sam mechanizm dotyczy kredytobiorców, którzy wybierają oprocentowanie zmienne oparte o nowy wskaźnik, czyli POLSTR (w tym przypadku rata wzrosłaby dopiero po decyzji RPP).

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"Ewentualne podwyżki stóp procentowych ograniczyłyby również dostępność kredytów hipotecznych. Wzrost oprocentowania o 0,6 pkt proc. spowodowałby spadek dostępnej kwoty kredytu o 51 tys. zł (z 836 tys. zł do 785 tys. zł). Dotyczy to rodziny z jednym dzieckiem i dochodem 12 tys. zł netto" - dodał Sadowski.

Jednak kiedy rynek wycenia podwyżki, ekonomiści wróżą obniżki. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes zakłada, że stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie do połowy przyszłego roku. Z kolei w drugiej połowie 2027 r. ekonomiści spodziewają się dwóch obniżek o łącznie 0,5 pkt proc.

Rata kredytu w przypadku obniżenia wskaźnika WIBOR 3M
Rata kredytu w przypadku obniżenia wskaźnika WIBOR 3M
Źródło zdjęcia: Rankomat.pl

"W takim scenariuszu pod koniec przyszłego roku rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadłaby z obecnego poziomu 2 940 zł do 2 783 zł, czyli o 157 zł" - wynika z analizy Rankomat.pl

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RPPInflacjaKREDYTYWIBORNBP
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