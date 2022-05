Wsparcie dla kredytobiorców. Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku, zamiennik dla wskaźnika WIBOR oraz wzrost środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To rozwiązania przygotowane przez rząd, które mają wesprzeć posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia.

Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska we wtorek na konferencji prasowej zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców. Projekt trafił do konsultacji publicznych, opiniowania oraz uzgodnień. Ewentualne uwagi będą przyjmowane do 13 maja br. do godziny 14.00.