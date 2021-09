Kredyty hipoteczne na rekordowej ścieżce. UOKiK ostrzega

Kredyty hipoteczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do klientów, którzy myślą o kredycie na mieszkanie czy dom, aby wszystko dobrze policzyć. Urząd ostrzega, że niskie dziś raty mogą drastycznie wzrosnąć, a ceny mieszkań spaść. Temat dotyczy tysięcy rodzin. W tym roku kredyt hipoteczny ma wziąć rekordowa liczba Polaków. Materiał z programu "Polska i Świat" w TVN24, przygotowany przez Łukasza Wieczorka.

Chętnych na zakup mieszkań nie brakuje. Rynek nieruchomości jest rozpalony do czerwoności. - Wygląda na to, ze bieżący rok będzie rokiem rekordowym. Jeszcze nigdy nie udzieliliśmy tylu kredytów hipotecznych, ile planujemy udzielić i wygląda na to, że udzielimy w roku 2021 - powiedział dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Wśród osób zainteresowanych zakupem mieszkania jest m.in. Paulia Teska ze Szczecina, która postanowiła, że nie chce mieszkać już z mamą i siostrą. - Wolałabym w stanie deweloperskim, ale nie wykluczam mieszkania z rynku wtórnego - mówi. Paulina też będzie starać się o kredyt. I dla niej i dla tysięcy Polaków, którzy chcą kupić mieszkanie czy dom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował ostrzeżenie.

Urząd ruszył z kampanią "Policz i nie przelicz się", w której przestrzega, że niskie raty, jakie mamy obecnie, mogą znacznie wzrosnąć. - Mamy obawy, że jeżeli ta rata kredytu wzrośnie, ponieważ wzrosną stopy procentowe, klienci mogą mieć jednak pewne problemy nie tylko ze spłatą kredytu hipotecznego, ale też na przykład wymianą mieszkania - powiedziała Małgorzata Orzeł-Kołodziejczyk z UOKiK-u.

Kredyty hipoteczne - kalkulator UOKiK

Jak stopy procentowe pójdą do góry, skoczą też raty. UOKiK uruchomił na swojej stronie kalkulator, na której sprawdzimy: jak może zmienić się zadłużenie. W zależności od poziomu stóp procentowych, rata może wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych, kilkaset złotych, połowę, albo i więcej.

- My obawiamy się takiego scenariusza, że jeśli wzrosną stopy procentowe, to klienci nie tyle nie będą spłacać kredytów, nie będą ich obsługiwać, co, po pierwsze, będą ubożsi, a po drugie będą mieli tendencję do podważania tych umów kredytowych - wyjaśnił Kamil Liberadzki z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

UOKiK zaleca by dobrze sprzawdzić, czy stać nas na wyższą ratę. - Jeżeli chce się zdecydować na mieszkanie, to muszę podejmować decyzję tu i teraz i nie zastanawiać się, czy za miesiąc wzrośnie rata, czy jednak spadnie - odpowiedziała Paulia Teska, która chce kupić mieszkanie w Szczecinie.

Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich pytany o głosy, że banki zbyt hojnie rozdają kredyty i później ci ludzie będą wpadać w tarapaty finansowe, gdy te stopy procentowe pójdą w górę, odpowiedział, że "przede wszystkim potrzebna jest rozwaga dwóch stron".

Bankowcy zaznaczają, że odpowiedzialność za kredyt dotyczy też klientów. Przypominają, że gdy banki udzielały kredytów we frankach szwajcarskich, w pierwszej kolejności proponowały pożyczki w złotym. - Nie możemy obarczać banków za to, że to my byliśmy nieroztropni. Dlatego powiedziałem. Lepiej nieco dalej od centrum, lepiej nieco mniejsze mieszkanie - radzi Barbrich.

Można kupić tańsze mieszkanie, można też ochronić się przed skokiem raty wybierając kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym. W efekcie, banki, przynajmniej na kilka lat mogą zamrozić ich wysokość, ale nic za darmo. - Kosztem tego spokoju na 5, 7 lat jest to, że już od początku, trzeba płacić więcej. Ta różnica w oprocentowaniu raty jest dość znacząca. Bo weźmy na przykład kredyt na 300 tysięcy złotych na 25 lat, to różnica w racie wynosi około 250 złotych - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander.

UOKiK zachęca, by wszystko dokładnie przeliczyć, by się nie przeliczyć.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopy procentowe pozostają najniższe w historii. Stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano 6 października, a kolejne - 3 listopada.

