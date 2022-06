Raty kredytów w górę. WIBOR 3M najwyżej od 2008 roku

Wskaźniki WIBOR, od których zależy wysokość rat kredytów, idą w górę. WIBOR trzymiesięczny zbliża się do poziomu 7 procent i jest najwyżej od października 2008 roku.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas czerwcowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 6,0 procent. To najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

Była to już dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z obecnego cyklu podwyżek nastąpiła w październiku 2021 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc. Wzrost stóp procentowych ma związek z szybko rosnącymi cenami.

W ślad za tym w górę idą też wskaźniki WIBOR, od których zależy wysokość raty kredytu.

WIBOR 3M, WIBOR 6M - ile wynoszą

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie.

W piątek po raz kolejny oba wskaźniki poszły w górę. WIBOR 3M jest na poziomie 6,88 proc., najwyższym od października 2008 roku, kiedy wynosił 6,87 proc. Z kolei w czwartek, 9 czerwca WIBOR 6M przebił poziom 7 proc., pierwszy raz od października 2004 roku. Teraz wynosi 7,14 proc.

WIBOR 3M w ostatnich 20 latach stooq.pl

Oznacza to, że jeśli mieliśmy lub będziemy mieli w najbliższych dniach aktualizowaną wysokość rat, to nie tylko czerwcowa, ale i ewentualna lipcowa podwyżka stóp, już jest w niej zawarta. Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano na 7 lipca.

O ile wzrosną jeszcze stopy procentowe?

Na temat docelowego poziomu stopy referencyjnej mówił 9 czerwca br. podczas konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes NBP i jednocześnie przewodniczący RPP. - Inflacja rośnie, to rosną też stopy, tak jak to zapowiadaliśmy. Trwa cykl podwyżek stóp procentowych - wskazywał. Jednocześnie zaznaczał, że jesteśmy bliżej końca cyklu. - Jesteśmy bliżej końca niż początku, bo to już była kolejna podwyżka. Jesteśmy na dosyć wysokim poziomie - zwracał uwagę Glapiński.

Glapiński nie wykluczył, o ile nie zmieni się sytuacja i nie wystąpią nowe nieoczekiwane szoki, pierwszych obniżek stóp można spodziewać się w czwartym kwartale 2023 roku. - Zgodnie z najnowszymi naszymi analizami, przy założeniu, że nie nastąpią niespodziewane wydarzenia, pod koniec przyszłego roku, w ostatnim kwartale przyszłego roku być może będzie możliwość obniżania stóp procentowych - powiedział szef banku centralnego.

"W normalnych czasach różnica między WIBOR-em 3M i stopą referencyjną powinna (...) wynosić ok. 0,25 proc. Jeśli zaczynamy zbliżać się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, to i wspomniana dysproporcja powinna zacząć się zmniejszać w kierunku wspomnianych 0,25 pkt. proc." - poinformował TVN24 Biznes Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

