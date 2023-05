Tak zmienią się raty. Wyliczenia

Stopy procentowe a raty kredytów

"Będzie to dotyczyło jednak tylko tych, którzy mają kredyt z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M i którzy ostatnią aktualizację mieli w listopadzie 2022 r. Wtedy WIBOR 6M wynosił ok. 7,8 proc., a obecnie 6,95 proc." - wyjaśnił analityk.

Raty kredytów w CHF i EUR

"Przy marży 1,4 proc. wynosi 2,57 proc. Może się wydawać, że to niewiele, gdy oprocentowanie niektórych kredytów w złotych przekracza 10 proc. Warto jednak pamiętać, że dotychczas niskie oprocentowanie rekompensowało wzrost kurs franka z ok. 2 zł do 4,66 zł obecnie. Wzrost oprocentowania powoduje, że ten bezpiecznik przestaje działać i najbliższe raty kredytów we frankach będą najwyższe w historii. Warto też dodać, że pomimo spłaty rat przez 15 lat zadłużenie wyrażone w złotych z początkowych 300 000 zł wzrosło do 348 350 zł" - wskazał Sadowski.