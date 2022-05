Zmiany w kredytach. Nowa stawka referencyjna może zastąpić WIBOR, jest też wariant rezerwowy

Stawka referencyjna POLONIA może zastąpić wskaźnik WIBOR w umowach kredytów hipotecznych w złotych. Tak wynika z rządowego projektu ustawy. To wariant rezerwowy - zwrócił uwagę w środę przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Jak dodał, scenariusz bazowy to stworzenie wskaźnika przez GPW Benchmark, który może zacząć być publikowany "w stosunkowo krótkim czasie". Od wskaźnika WIBOR zależy oprocentowanie kredytów, a tym samym wysokość miesięcznych rat.

We wtorek do konsultacji trafił projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom . W przepisach zaproponowano narzędzia wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w złotych. Projekt m.in. przewiduje, że zostanie wprowadzony nowy wskaźnik oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u.

Nowa stawka zamiast WIBOR-u

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc., to najwyższy poziom od listopada 2008 roku. Tymczasem WIBOR 3M wynosi obecnie 6,36 proc., a WIBOR 6M - 6,62 proc.

Stawka POLONIA wariantem rezerwowym

Przewodniczący wskazał, że obecnie wskaźnik oparty o stawki overnight będzie niższy niż WIBOR, ale w przyszłości będzie o tym decydował rynek. - To nie rozwiązuje problemu zmienności stóp procentowych. Ten problem można by rozwiązać poprzez upowszechnienie kredytów opartych o stałą stopę - ocenił.

Jak czytamy na stronie NBP, stawka Referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu roboczym do godziny 16.30.

- Zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką POLONIA nie jest wariantem bazowym, to jest tak zwany backstop, gdyby nie doszło do wypracowania wskaźnika overnight przez GPW Benchmark. My jesteśmy w kontakcie z GPW Benchmark i z bankami w tej sprawie i zakładamy, że ten wskaźnik O/N zostanie wypracowany i zostanie rozpoczęta jego publikacja w takim terminie, z takim wyprzedzeniem, że będzie możliwe przejście na jego stosowanie od 1 stycznia (2023 roku - red.) - powiedział Jastrzębski.