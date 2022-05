Rzecznik rządu o "intensywnym weekendzie". "We wtorek chcemy przyjąć ustawę"

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku, zamiennik dla wskaźnika WIBOR oraz wzrost środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To rozwiązania przygotowane przez rząd, które mają wesprzeć posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych. - W przyszłym tygodniu zostanie na Radzie Ministrów zaakceptowana ustawa dotycząca kredytobiorców - zapowiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller. Następnie projekt trafi do prac w Sejmie.

Pomoc dla kredytobiorców

Piotr Mueller zapowiedział, że przez weekend uwagi będą "drobiazgowo przeglądane". - W poniedziałek odbędzie się też, z tego co pamiętam, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i później we wtorek (17 maja - red.) chcemy przyjąć ustawę na rządzie. Dlatego ten intensywny weekend z analizą z tych poprawek, które są zgłaszane przez stronę społeczną oraz przez sektor finansowy - powiedział rzecznik.

Zmiany w podatkach

Rzecznik rządu poinformował, że trwają również prace nad przedłużeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej. - Natomiast jeżeli chodzi o przedłużenie "tarczy antyputinowskiej", która była wprowadzona, to w tej chwili trwają ostatnie prace nad tym, w jakim zakresie miałoby się to odbyć - tłumaczył. Jak dodał, rząd chce, by działania pomocowe były kierowane tam, gdzie jest to najważniejsze. - Tak, aby te środki finansowe faktycznie służyły w tych miejscach, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne - zapewnił Mueller. Zadeklarował, że część z narzędzi zostanie przedłużona.