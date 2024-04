Pięć kluczowych punktów. Sąd Najwyższy o kredytach frankowych

W czwartek w południe Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie powróciła do rozpatrywania - przedłożonych jeszcze w styczniu 2021 r. przez I prezes SN Małgorzatę Manowską - zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych. Uchwała, podjęta w czwartek wieczorem, odnosi się do pięciu kluczowych problemów.

Uchwała dotycząca kredytów frankowych

4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.