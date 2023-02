Akcje banków topią się w czerwieni. Gwałtowna reakcja po opinii rzecznika TSUE

Kurs PKO BP obniżył się o ponad 4 proc. - jedna akcja kosztuje poniżej 32 zł. Bank Pekao spada o prawie 2 proc. do ok. 92 zł za walor. Akcje mBanku osłabiły się o prawie 4,5 proc. a Millennium - o ponad 6 proc.

Osłabia się również złoty - frank szwajcarski podskoczył o ok. 0,3 proc. do prawie 4,84 zł, euro o 0,3 proc. do 4,77 zł, a dolar o ok. 0,2 proc. do 4,46 zł.