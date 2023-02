"Interpretacja TSUE grozi poważnym kryzysem makroekonomicznym"

Prezes PFR o opinii rzecznika TSUE

Według Borysa, sprawiedliwym społecznie rozwiązaniem jest to, by kredytobiorcy złotowi i walutowi byli zrównani w prawach, tzn. żeby doszło do możliwości przewalutowania kredytów FX, według wcześniejszych propozycji KNF. Jego zdaniem koszty takiego rozwiązania byłyby do udźwignięcia przez sektor bankowy.