Syndyk Getin Noble Bank: klienci zgłosili 27 tysięcy wierzytelności 

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku do 22 sierpnia zostało zgłoszonych 27 tysięcy wierzytelności. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią frankowicze – poinformował syndyk masy upadłości GNB Marcin Kubiczek.

"W ciągu miesiąca od ogłoszenia upadłości banku, do 22 sierpnia do godz. 10:00 czasu polskiego, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec GNB. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią 'frankowicze'"– podał we wtorek w informacji prasowej syndyk masy upadłościowej Getin Noble Bank Marcin Kubiczek.