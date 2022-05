Kredyt ze stałym oprocentowaniem. Wiceminister o rozmowach z bankami

czytaj dalej

Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że 14. emerytura w tym roku to odpowiedź na inflację. - To działanie czysto polityczne, które ma na celu utrzymanie popularności wśród swojego elektoratu. To działanie sprzeczne z tym, co robi Narodowy Bank Polski. NBP stara się wreszcie podnosić stopy procentowe - to ma teoretycznie dusić inflację - stwierdził na antenie TVN24 Wojciech Warski z Pracodawców RP, ekspert Team Europe.