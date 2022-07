Kiedy wziąć kredyt o stałym oprocentowaniu? Zalecenia ekspertów

Najlepszym momentem, by wziąć kredytu ze stałym oprocentowaniem jest okres niskich stóp procentowych i odwrotnie - wyjaśnia think-tank HRE. Dodaje, że wybór pomiędzy kredytem ze zmiennym lub okresowo stałym oprocentowaniem to swego rodzaju zakład, a historia rynków finansowych wskazuje na pewne prawidłowości.

Kiedy wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem?

"Trzeba mieć świadomość, że wybór pomiędzy kredytem ze zmiennym lub okresowo stałym oprocentowaniem to swego rodzaju zakład. Osoby, które wybierają kredyt ze stałym oprocentowaniem wyjdą na tym najpewniej dobrze, o ile stopy procentowe będą przez najbliższe lata wyższe niż to czego dziś spodziewa się rynek" - wskazał HRE. Dodano, że w przypadku wyboru kredytu ze zmiennym oprocentowaniem "okazać się to może korzystnym rozwiązaniem, o ile koszt pieniądza będzie w najbliższych latach niższy niż to czego spodziewają się dziś gracze rynkowi".