Kredyty hipoteczne. Liczba wniosków wyhamowuje, średnia wartość śrubuje rekord

O kredyt hipoteczny wnioskowało w sierpniu łącznie 41,88 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Oznacza to wzrost o 28,3 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem i spadek o 2,8 procent w porównaniu do lipca - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu rośnie od 15 miesięcy i w sierpniu ustanowiła nowy rekord.