Złe informacje dla kredytobiorców. Część z nich musi się przygotować na "znaczący wzrost raty"

Stawki WIBOR wzrosły. WIBOR trzymiesięczny (3M) jest obecnie na najwyższym poziomie od października 2002 roku. W górę poszedł też WIBOR sześciomiesięczny (6M). "Osoby, które w najbliższym czasie będą miały aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego, muszą przygotować się na znaczący wzrost raty" - poinformował Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Rada Polityki Pieniężnej podczas październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku. Główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75 proc.

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na wysokość wskaźników WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

Stawki WIBOR zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w tym okresie. Kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 9 listopada.

PAP/Maciej Zieliński

Raty kredytów w górę

WIBOR 3M wzrósł we wtorek do 7,34 proc. To najwyższy poziom od października 2002 roku, wówczas WIBOR 3M wynosił 7,68 proc. "Stawka WIBOR 3M wzrosła do poziomu 7,34 procent, czyli najwyższego poziomu od niemal 20 lat (od 23 października 2002 r.)" - zauważył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Oznacza to - jak dodał - że "osoby, które w najbliższym czasie będą miały aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego, muszą przygotować się na znaczący wzrost raty". "Taka aktualizacja zwykle odbywa się co 3 miesiące. Przy poprzedniej WIBOR 3M wynosił 7 procent. W rezultacie rata kredytu na 300 000 zł na 25 lat, udzielonego w lipcu 2021 roku wzrośnie z 2530 zł (w ostatnich 3 miesiącach) do 2598 zł" - wskazał Sadowski.

Dla porównania w początkowym okresie spłaty, czyli jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych w październiku 2021 roku, rata wynosiła tylko 1334 zł.

Analityk podkreślił, że "niestety to może nie być koniec wzrostów". Zwrócił przy tym uwagę, że z notowań kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że za 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść aż 8,13 proc. "Wtedy rata wzrosłaby do 2757 zł" - dodał Sadowski.

Sadowski przygotował wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w lipcu 2021 roku na 25 lat z marżą na poziomie 2,1 proc., po ostatnim wzroście wskaźników WIBOR.

Zmiany rat kredytu na 25 lat udzielonego w lipcu 2021 roku z marżą 2,21 procent Expander

WIBOR 6M wynosi 7,49 proc., najwięcej od września 2002 roku, kiedy obserwowaliśmy poziom 8,19 proc.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes