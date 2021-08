Kredyty hipoteczne. W lipcu padł rekord

Kredyt hipoteczny - kwota

BIK zwróciło uwagę, że lipiec to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży. "Kontynuowana jest hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w lipcu 2021 roku osiągnęła kolejną rekordową wartość 328,53 tys. zł i była wyższa o 17,5 proc. od średniej z lipca 2020 roku" – czytamy w najnowszym raporcie.

Zdaniem analityka BIK "niewątpliwie źródłem tak dobrej koniunktury jest zarówno ogromny wzrost popytu, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów (pozytywna reakcja podażowa), zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego". "Wzrost średniej kwoty kredytu mieszkaniowego to więc wynik zarówno dalszego wzrostu cen nieruchomości jak i obniżenia wysokości wymaganego wkładu własnego, który w początkowych miesiącach pandemii został podwyższony, co wówczas bezpośrednio przyczyniło się do spadku średniej kwoty kredytu" – wskazał Waldemar Rogowski.