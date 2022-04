Wiceszef banku o progu bólu kredytobiorców. "Część klientów może mieć problem"

- Moim zdaniem nie widać żadnych istotnych sygnałów pogorszenia na portfelach kredytowych banków. Być może jest to trochę za wcześnie. Mechanizm ustalania oprocentowania w oparciu o WIBOR działa z opóźnieniem, klienci zobaczą to za 2-3 miesiące - powiedział Mazur w kuluarach 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum.

Wiceprezes PKO BP mówił, że udzielając kredytów hipotecznych, bank stosował dość spore bufory, większe niż minimalne, na wzrost stóp, więc obecny poziom stopy referencyjnej NBP na poziomie 4,5 procent nie będzie istotnie odczuwalny. - Gdyby jednak stopy wzrosły mocniej, do poziomu 7-7,5 procent, to pewnie część klientów może mieć problem z obsługą kredytu. Obecnie nic niepokojącego, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, nie widzimy - dodał Piotr Mazur.

Prognozy ekonomistów wskazują na możliwość podwyżki stopy referencyjnej do poziomu 6 proc. jeszcze w tym roku. Choć niektórzy analitycy zwracają uwagę na możliwość podwyżki do poziomu 6,5 proc. Z kolei prof. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, stwierdził w rozmowie z Business Insiderem Polska, że rynki muszą brać pod uwagę także to, że stopy procentowe mogą dojść do 7,5 proc. - Dzisiaj funkcjonujemy w sytuacji, w której nie możemy sobie nakładać żadnych limitów, żadnych granic. Gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę, to pewnie bylibyśmy już po cyklu podwyżek stóp procentowych – powiedział.