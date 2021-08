Kredyt bez wkładu własnego. Opublikowano założenia projektu

Polski Ład - kredyt bez wkładu własnego

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, objęty na etapie spłaty dedykowanym systemem finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanym w związku z urodzeniem dzieci. Chodzi o jednorazowe spłaty za kredytobiorcę z budżetu państwa części kapitału kredytu po urodzeniu się drugiego lub kolejnego dziecka.

W uzasadnieniu wskazano, że na etapie spłaty kredytu będzie to rozwiązanie, które ma realizować przede wszystkim cele polityki prorodzinnej zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Ustawa ma też realizować cele polityki mieszkaniowej, eliminując barierę w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania w postaci braku środków na wkład własny, pomimo posiadania zdolności kredytowej.

Jak wskazano, kredyt bez wkładu własnego na zakup lub budowę mieszkania będzie rozwiązaniem kierowanym do rodzin, które nie mają wystarczających środków własnych mogących sfinansować wymagany przez bank udział własny kredytobiorcy. "Mając to na uwadze ogólną zasadą związaną z udzielaniem KBW będzie objęcie kredytu gwarancją spłaty części kredytu mającą zastosowanie do kwoty kredytu finansującej wkład własny, jaki byłby wymagany na ogólnych zasadach od kredytobiorcy" - wyjaśniono.