Rząd szykuje podatkową rewolucję dla seniorów

Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce jest niski, tak jak i nie najwyższe są same emerytury. Rząd na różne sposoby stara się walczyć z tymi problemami. W Krajowym Planie Odbudowy przedstawił pomysł, który ma w tej walce pomóc. Chodzi o ulgi podatkowe dla seniorów, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, zdecydują się pozostać na rynku pracy.

"Należy wdrożyć, choćby ze względu na prognozy dotyczące przyszłości rynku pracy, nowe rozwiązania, które dawać będą racjonalną alternatywę poprzez zastosowanie innych rozwiązań, które zachęcać będą do pozostawania na rynku pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego" - tak z kolei wyjaśniono potrzebę zmian.

Dwa sposoby na lepszą emeryturę

Rząd chciałby zatem, żeby Polacy pracowali dłużej - później przechodzili na emeryturę. Nie chce jednak, by odbyło się to arbitralnie - poprzez podniesienie wieku emerytalnego.

"Ewentualne podniesienie wieku emerytalnego ma obecnie niską akceptację społeczną, co więcej, zarówno w sensie prawnym, jak i kulturowym, przechodzenie na emeryturę w wieku ustawowym ma charakter prawa (możliwości), a nie obowiązku (konieczności)" - wytłumaczono.

W związku z tym w KPO zaproponowano dwa sposoby, które mają zachęcać Polaków do dłuższej pracy. Jeden z nich dotyczy rozwijania umiejętności i kompetencji, by łatwiej było pozostać seniorom na rynku pracy. Drugi ma aspekt stricte finansowy - niższe podatki.

Zmiany w podatkach

1. "Automatyczne obniżenie wysokości podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia dla osób, które osiągnęły prawo do przejścia na emeryturę, jednak zdecydują się na kontynuację zatrudnienia" - czyli niższe podatki dla osób, które będą pracować pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

2. "Wysokość obniżenia wysokości podatku dochodowego (wartość procentowa obniżki) zostanie wyliczona szczegółowo na etapie opracowywania reformy, jednak zakłada się, że jej wartość będzie uwzględniać realnym poziom gwarantujący oddziaływania na indywidualne decyzje pracowników" - nie określono, jaka będzie to ulga, ale na tyle duża, by zachęcać do dalszej pracy.