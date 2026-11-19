Pieniądze Ta sieć sklepów była w październiku najtańsza w Polsce Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w październiku br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego artykuły codziennego użytku spadła w porównaniu z wrześniowymi notowaniami o 2,15 zł, czyli 0,67 proc. i wyniosła 317,96 zł. Biorąc pod uwagę cenę koszyka rok temu, spadek wyniósł 7,55 zł, czyli 2,37 proc.

Spadek cen w ujęciu miesięcznym odnotowano w ośmiu sieciach, a w pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż we wrześniu br. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego dotyczył sieci Intermarché i wyniósł on 11,71 proc., natomiast największy wzrost - sklepów Biedronka, gdzie ceny wzrosły o 6,79 proc.

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Ponad 150 złotych różnicy między koszykami

Wyniki badania pokazują istotne różnice w cenach identycznych produktów oferowanych przez poszczególne sieci handlowe. Modelowy koszyk skompletowany z artykułów dostępnych po najniższych cenach zaraportowanych we wszystkich badanych sklepach kosztował 234,76 zł. To o 0,27 zł mniej niż we wrześniu.

Gdyby natomiast ten sam koszyk skompletować z produktów oferowanych po najwyższych odnotowanych cenach, należałoby zapłacić 389,09 zł, czyli o 8,79 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Różnica między najtańszym a najdroższym wariantem koszyka wyniosła w październiku 154,33 zł i była o 9,06 zł większa niż we wrześniu.

Ceny codziennych zakupów spadają mimo inflacji

- Październikowe dane pokazują wyraźną różnicę pomiędzy cenami produktów codziennego użytku a inflacją w całej gospodarce. Koszyk zakupowy jest o 2,32 procent tańszy niż przed rokiem, podczas gdy według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w tym samym czasie o 3,5 procent. Różnica przekraczająca 5,8 punktu procentowego wskazuje, że konkurencja między sieciami nadal hamuje podwyżki w kategoriach, które klienci kupują najczęściej - zauważył Kamil Kruk z ASM SFA.

W ujęciu rocznym obniżki odnotowano w 10 z 13 analizowanych sieci handlowych. Najbardziej ceny spadły w sklepach Aldi - o 9,84 proc. rok do roku, w Auchan - 8,63 proc. i Intermarche - 8,08 proc. Największą podwyżkę odnotowano natomiast w sieci Biedronka, gdzie cena koszyka wzrosła rok do roku o 7,05 proc.

Auchan najtańszy, Netto najdroższe

Najniższy koszt analizowanego zestawu produktów odnotowano w Auchan. Za koszyk trzeba było tam zapłacić 271,01 zł, czyli o 2,46 zł więcej niż we wrześniu.

W zajmującym drugie miejsce Intermarche analogiczne zakupy kosztowały o 26,13 zł więcej. Z kolei w trzeciej sieci w zestawieniu - Makro Cash & Carry - cena koszyka była o 31,22 zł wyższa niż w Auchan.

Najdroższa okazała się sieć Netto, w której koszyk kosztował 342,29 zł. Różnica w cenie koszyka pomiędzy najtańszą i najdroższą siecią wyniosła 26,3 proc.

Koszyk zakupowy - październik 2026 Źródło zdjęcia: ASM SFA

Najtaniej w sklepach cash & carry

Spośród analizowanych formatów handlowych najtaniej zakupy można było zrobić w sklepach typu cash & carry, gdzie średnia cena koszyka wyniosła 308,58 zł. Kolejne miejsca zajęły supermarkety z wynikiem 313,34 zł i hipermarkety - 313,5 zł. Najwyższe ceny obowiązywały natomiast w dyskontach - 330,56 zł.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.