Posiadanie dziecka w tych krajach kosztuje najwięcej. A ile w Polsce?

Posiadanie dzieci wiąże się z dużymi kosztami, niezależnie od szerokości geograficznej. Jednak najdroższym miejscem do wychowania dzieci jest Korea Południowa, a tuż za nią Chiny - wynika z badań Jefferies Financial Group (JEF). Jak pod tym względem wypada Polska?

Co zaskakujące, biorąc pod uwagę bezwzględną kwotę wydaną na utrzymanie pociech, Chiny okazują się jednym z najtańszych miejsc na wychowanie dzieci. Ale naukowcy z Jefferies zwracają uwagę, że "jeśli następnie dostosujemy te dane do procentu średniego dochodu rozporządzalnego, Chiny staną się najdroższym miejscem do wychowywania dzieci”.

Kraje Dalekiego Wschodu na szczycie zestawienia

W Korei Południowej duże kwoty pochłaniają korepetycje i prywatna edukacja. Według InterNations wysokość czesnego za studia może wynieść od 2 milionów do niemal 6 milionów wonów (ok. 1600-4600 dolarów ). Koreańczycy płacą również za publiczną opiekę zdrowotną, w kwotach uzależnionych od wysokości zarobków. 100 dolarów miesięcznie - tyle przeciętny mieszkaniec Korei przeznacza na publiczną służbę zdrowia.

Z kolei chińskie przedszkola jeszcze do niedawna w większości stanowiły własność prywatną i było ich zbyt mało, by zaspokoić zapotrzebowanie.

W Chinach na wychowanie dziecka do 18. roku życia potrzeba ponad 75 tysięcy dolarów (to w przeliczeniu ok. 339 tysięcy złotych - red.). Studia kosztują kolejne 22 tysiące dolarów. Jak podaje CNN, chiński rząd chce zrealizować program, w ramach którego zwiększy liczbę miejsc w przedszkolach dla dzieci poniżej trzeciego roku życia z 1,8 na 1000 osób do 4,5 na 1000 osób do 2025 r. – czyli o dwa i pół raza więcej.