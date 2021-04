Żłobki i przedszkola będą ponownie otwarte. Co z wypłatą dodatkowego zasiłku?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Ma to związek z planowanym otwarciem placówek od najbliższego poniedziałku.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że od 19 kwietnia ponownie otwarte będą żłobki i przedszkola. Funkcjonowanie takich obiektów zostało ograniczone od 27 marca. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Co ze starszymi uczniami? Na razie obostrzenia i edukacja zdalna zostały dla nich przedłużone do 25 kwietnia.

Tymczasem zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów, z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice mogą korzystać do 25 kwietnia.

Ministerstwo wyjaśnia

W związku z tą sytuacją resort rodziny przekazał, że w przypadku wniosków o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego złożonych przez rodziców dzieci (uczęszczających do żłobków i przedszkoli) za okres do 25 kwietnia wypłata świadczeń przysługiwać będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 roku. Rodzice nie muszą składać nowych wniosków, ani korygować wniosków już złożonych.

Jednocześnie MRiPS zaznaczyło, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 roku (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres w jakim placówka jest zamknięta.

"Podkreślenia jednak wymaga, że obecnie - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zasiłek ten przysługuje do dnia 25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie na kolejne okresy" – dodali przedstawiciele resortu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy wybrać wniosek ZAS-58 z listy dostępnych dokumentów.

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes