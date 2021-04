Dodatkowy zasiłek na dłużej, ale nie dla wszystkich. ZUS wyjaśnia

Dla rodziców dzieci, które od poniedziałku wróciły do żłobków i przedszkoli, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 18 kwietnia. Jeżeli jednak placówka nadal pozostaje zamknięta, należy złożyć kolejny wniosek.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dodatkowy zasiłek przysługuje do 25 kwietnia 2021 roku. W związku jednak z otwarciem żłobków i przedszkoli od poniedziałku część rodziców nie ma już prawa do dalszej wypłaty świadczenia.

W takim przypadku wypłata świadczeń przysługiwała do 18 kwietnia 2021 roku. Co ważne, rodzice dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, którzy wcześniej złożyli wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku za okres do 25 kwietnia 2021 roku, nie muszą korygować oświadczeń już złożonych.