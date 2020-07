Pozytywne informacje z rynku kredytów. Polacy wrócili do banków

Chętnych na kredyty mieszkaniowe w czerwcu było prawie o 30 procent więcej niż w kwietniu. Analityk HRE Investments Bartosz Turek wskazał, że odmrożenie gospodarki szybko przekłada się na ożywienie na rynku. Banki wciąż stawiają jednak wysokie wymagania, a 10-procentowy wkład własny to rzadkość.

Jak wskazano w analizie, "z rynku kredytów hipotecznych zaczynają napływać pozytywne informacje". "Są to na przykład wprowadzane przez banki promocje, ale też pierwsze symptomy liberalizacji w formie umożliwienia zadłużania się dla osób prowadzących działalność gospodarczą" - czytamy.

Zdaniem Bartosza Turka, analityka HRE Investments, daje to nadzieję na to, że powoli rynek hipoteczny będzie wracał do normalności.