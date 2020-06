Wakacje kredytowe dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Kilka warunków

Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych i ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami. To rozwiązania, które znalazły się w czwartym pakiecie antykryzysowym, którym zajmie się Senat. O szczegółach tych rozwiązań w poniedziałek mówili wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

- Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku ponad 50 procent kredytobiorców wydatki na spłatę kredytów to często około 70 procent dochodu rozporządzalnego. To znacząca kwota, często mówimy, że nasze zasoby pozwalają nam swobodnie przetrwać przez dwa miesiące w sytuacji, kiedy na przykład tracimy podstawowe źródło utrzymania, kiedy tracimy pracę, a zatem to rozwiązanie ma pomóc w tym trudnym czasie - powiedziała wicepremier Emilewicz.