Tarcza finansowa dla firm. Umorzenie subwencji większe niż zakładano

Kwota umorzenia subwencji

Marczuk przypomniał, że podstawą do wyliczenia umorzenia subwencji w przypadku mikroprzedsiębiorców jest spełnienie dwóch warunków: utrzymanie firmy przy życiu (wtedy otrzymuje się 25 proc. umorzenia) oraz średniego zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia). Obydwa warunki trzeba spełnić w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wsparcia. Jeśli chodzi o firmy małe i średnie, to przy określaniu wielkości umorzenia, oprócz dwóch podanych wyżej warunków bierze się również pod uwagę stratę, którą firma poniosła w ciągu roku.

Jak zaznaczył, do tej pory PFR wysłał do blisko 305 tys. przedsiębiorstw propozycje rozliczeń (beneficjentów było 348 tys.), przy czym firmy odesłały wypełnionych przez siebie wniosków 228 tys. - Dla nas informacja zwrotna z firmy jest bardzo ważna, bo o ile w przesłanych do firm formularzach z propozycją umorzeń PFR jest w stanie wpisać, czy przedsiębiorstwo przetrwało i ilu ma obecnie pracowników, to na przykład rubrykę z poniesioną stratą przez MŚP przedsiębiorca musi wyliczyć i wpisać sam. Podobnie jest z innymi danymi czy oświadczeniami – podkreślił wiceprezes PFR.