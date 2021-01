"Pilna potrzeba". Rząd zapowiada cztery formy wsparcia dla firm

Cztery formy wsparcia

Warunkiem ma być spadek przychodu, w następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. "Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku" - czytamy.

Zgodnie z założeniami warunkiem będzie spadek przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 procent w stosunku do okresu porównawczego. Świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jak wyjaśniono, starosta będzie mógł na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsiębiorca będzie musiał spełnić dwa warunki, by móc skorzystać ze zwolnienia ze składek. "Jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym" - czytamy.