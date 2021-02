Zakupy Polaków w czasie pandemii. Które produkty okazały się hitem?

W czasie pandemii COVID-19 znacznie wzrosły wydatki Polaków na żywność. Rynek podstawowych kategorii produktów spożywczych i chemicznych (FMCG) urósł w ujęciu rocznym o 4,8 procent do 198,2 miliarda złotych - wynika z danych firmy Nielsen. Z tego blisko 40 miliardów złotych wydano na alkohol.

Gazeta wskazała, że "wpływ pandemii jest łatwo zauważalny na liście bestsellerów – urosły kategorie do gotowania i pieczenia, takie jak mąka (o 27 proc.), mleko (14 proc.) czy oleje (15 proc.)". "O 14 proc. wzrosła sprzedaż sera żółtego, a przecierów pomidorowych o 16 proc." - napisano.

Dodano, że "Polacy chętnie kupowali również przekąski – zarówno słone, jak i słodycze". "W związku z zamknięciem punktów gastronomicznych Polacy zwrócili się ku domowym wypiekom. Wiąże się z tym wzrost sprzedaży czekolady gorzkiej o około 20 procent, a także kilkuprocentowy wzrost sprzedaży chałwy i kremów do smarowania" - wskazała Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej Wedel.

"Popyt na napoje alkoholowe wzrósł"

Zmiany widać także w największej kategorii spożywczej, czyli alkoholach. Nielsen podał, że wartość sprzedaży wzrosła ogółem o 7 procent rok do roku - do 39,2 mld zł. W ujęciu ilościowym sprzedaż jednak spadła z powodu piwa, które straciło 1,6 procent ilościowo, ale wartościowo zyskało 3,1 procent.

"Sprzedaż wina w sklepach nadal rosła, nie widzieliśmy osłabienia sprzedaży z kilku powodów. Sklepy bardzo skorzystały z efektu przesunięcia wydatków, a wino jest też liderem domowej konsumpcji we dwoje, nie straciło więc na przesunięciu konsumpcji z gastronomii do domów. Wina musujące wciąż rosną dwucyfrowo, we wszystkich kategoriach obserwujemy wzrost średniej ceny" - dodał.