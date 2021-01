Pomoc dla gmin górskich. Jest decyzja rządu

Wsparcie dla gmin górskich

Kryteria

Wsparciem objęte zostaną gminy, które spełniają jedno z kryteriów: w całości leżą w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste, lub takie, które przecinają się z granicą wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m. Na wsparcie mogą też liczyć gminy położone w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m., przecinają się z granicą wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m., przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m. O wsparcie mogą się też ubiegać gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko. Uchwała zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wszystkie gminy będą mogły wnioskować do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od dnia wejścia uchwały w życie. Prezes Rady Ministrów będzie miał miesiąc na wypłatę pieniędzy.