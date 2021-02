Propozycja nowego 500 plus. "Sytuacja przedsiębiorców z tej branży staje się dramatycznie trudna"

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, dofinansowania na pokrycie kosztów stałych, zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne na kolejne okresy oraz przyznanie kolejnych świadczeń postojowych - to instrumenty dla firm gastronomicznych, których uruchomienia domaga się Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Organizacja proponuje także wprowadzenie bonów o wartości 560 złotych miesięcznie na posiłki dla pracowników.

Bon 500 plus na posiłki

Przedstawiciele FPP wyjaśnili, że obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) – jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. "Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł" - czytamy w komunikacie.