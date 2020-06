Koronawirus a oszczędności Polaków. "Dzieją się rzeczy, których nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy"

Z najnowszych danych NBP na temat lokat bankowych zakładanych w kwietniu wynika, że średnie oprocentowania wyniosło 0,93 procent. Według wyliczeń Expandera przy takiej stawce roczne odsetki (netto) od kwoty 10 000 zł wyniosą już tylko 75 zł. Dla porównania przed rokiem było to 126 zł, a pod koniec 2008 roku aż 528 zł.

Zniechęcanie do lokat

Pojedynczy klient może uznać, że nie warto zakładać lokaty dla kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych odsetek. Jednak w skali całego sektora bankowego wygląda to zupełnie inaczej. "Tylko w kwietniu br. banki wypłaciły klientom indywidualnym 1,9 miliarda złotych odsetek. Dotyczy to nie tylko lokat, ale wszystkich produktów. Zniechęcenie do zakładania lokat i trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanych rachunkach przynosi więc bankom ogromne korzyści" - wyjaśnił Jarosław Sadowski.