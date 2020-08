Główne źródło przychodów Poczty Polskiej wysycha przez pandemię

Gazeta podkreśliła, że filar przychodów Poczty Polskiej (PP) właśnie runął. "Przez gigantyczne spadki na rynku listów wyniki wypracowywane przez spółkę w 2020 roku nie mogą napawać optymizmem. Tradycyjna korespondencja stanowi ponad 60 procent wpływów PP. Tymczasem to źródło wysycha i to szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać" - wskazała "Rzeczpospolita".

Rynek listów maleje

Gazeta wskazała, że w latach 2013–2016 rynek listów w Polsce zmniejszał się w tempie 7 procent rocznie, podczas gdy na innych europejskich rynkach o 4 procent. W okresie 2017–2018 był to spadek o około 9 procent, za granicą wyniósł 7 procent.

Według "Rz" pandemia uderzyła w pocztowców we wszystkich krajach, ale nad Wisłą cios okazał się szczególnie bolesny. Jak wskazano, Poczta Polska od kilku lat należała bowiem do operatorów o najwyższym poziomie tak zwanej e-substytucji, czyli procesu zastępowania listów e-mailami.

"PP tłumaczy, że spadek w listach jest m.in. skutkiem 'zmian technologicznych, z których dobrodziejstw korzystają zarówno klienci biznesowi, jak i klienci indywidualni', a ów trend dodatkowo przyspieszył stan epidemii. Ale problem w tym, że to niejedyny kłopot firmy w tym kluczowym segmencie działalności. Wiele do życzenia pozostawiają bowiem wskaźniki efektywności rodzimych listonoszy. Wystarczy powiedzieć, że ich koszty pracy są najwyższe w Europie i – wbrew unijnym trendom – od lat się nie zmniejszają" - podała "Rz".

"Udział kosztów pracy w strukturze kosztów ogółem w PP to aż prawie 70 procent. Co więcej, taki poziom utrzymuje się od 15 lat. Tymczasem średnia innych operatorów europejskich spadła w tym okresie z 57,7 do 54,4 procent" - dodano.