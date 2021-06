Najnowsze dane z rynku ubezpieczeniowego. "Odzwierciedlają tragiczne skutki pandemii"

- W pierwszym kwartale 2021 roku wyższa śmiertelność dotyczyła także młodszych grup wiekowych. W efekcie świadczenia z ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosły w pierwszym kwartale 2021 roku o ponad 28 procent w porównaniu z odpowiednim okresem w zeszłym roku. Wyniosły około 2 miliardy złotych, w porównaniu do około 1,5 miliarda złotych przed początkiem pandemii – powiedział prezes PIU.

Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorców

Podczas lockdownu ubezpieczyciele, mimo pierwotnych obaw, utrzymali poziom ekspozycji na ryzyko, w związku z tym przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność, mając ochronę ubezpieczeniową. - Jeżeli koniunktura gospodarcza pogorszyłaby się, to m.in. dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Ubezpieczeń powstał polski program wsparcia należności handlowych. Jego wartość to 800 milionów euro. 2 czerwca bieżącego roku został on notyfikowany przez Komisję Europejską – stwierdził Prądzyński.