"Duży wzrost poziomu niepokoju". Zakupowe plany Polaków zainfekowane

Polacy postanowili wstrzymać się do września z kompletowaniem wyprawki szkolnej - wynika z najnowszej edycji badania Consumer Tracker. Zdaniem ekspertów z firmy doradczej Deloitte, może to wynikać ze wzrostu poziomu lęku związanego z rozwojem pandemii COVID-19. Ten jest najwyższy od maja i sprawił między innymi, że 41 procent badanych planuje kupować na zapas. To najwyższy wynik w Europie.

W badaniu firmy doradczej Deloitte wzięło udział 1000 konsumentów, którzy wypełnili kwestionariusz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z najnowszej edycji badania wynika, że opracowany przez Deloitte indeks niepokoju, czyli różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem "Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu" oraz tymi, które zaprzeczyły temu stwierdzeniu, osiągnął poziom o jeden punkt procentowy niższy od pierwszej edycji badania z 30 maja. "Obecnie wynosi on -1 procent, co oznacza wzrost od ostatniej edycja badania o 8 punktów procentowych i o 10 punktów procentowych od najniższego dotychczas poziomu lęku wśród polskich klientów" - czytamy.

"Na ten wynik przełożyła się wciąż rosnąca liczba potwierdzonych przypadków zachorowań i zwiększona liczba informacji w mediach na temat pandemii. Fakt, że wakacje zbliżają się ku końcowi i rodzice myślą już o powrocie dzieci do szkół, czy własnym powrocie do pracy, także nie zostaje bez wpływu na tak duży wzrost poziomu niepokoju" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Konik, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Polska jest czwartym krajem europejskim z najwyższym poziomem lęku. Wyprzedzają nas Belgowie - 12 procent, Irlandczycy - 5 procent i Hiszpanie - 3 procent.

Obawy o zatrudnienie

Z najnowszego badania wynika, że polscy konsumenci mają coraz więcej obaw o utrzymanie pracy. Obecnie niepokoi się o to prawie połowa respondentów. Ponad jedna czwarta ma obawy związane z zakończeniem zdalnej formy pracy i powrotem do biura. Od ostatniej edycji badania o 3 punkty procentowe wzrosła liczba osób, dla których jest to powód do niepokoju.

"Obawy związane z powrotem do miejsca pracy są w tej chwili już niemal na takim samym poziomie jak pod koniec maja, kiedy przeprowadziliśmy pierwszą edycję badania dla Polski. Ma to z pewnością związek z faktem, że wiele firm przedłużyło zdalny tryb pracy do końca sierpnia i nie zapadły jeszcze decyzje co dalej. Czy personel nadal będzie pracował zdalnie, czy też, skoro dzieci wracają do szkoły, rodzice wrócą już do biur" - zwrócił uwagę John Guziak, Partner, Lider do spraw Kapitału Ludzkiego w Deloitte Polska.

Zakupy na zapas

Podczas gdy jeszcze dwa tygodnie temu połowa z nas czuła się podczas zakupów bezpiecznie, w najnowszej ankiecie odpowiedziało tak 44 procent zapytanych. W ciągu miesiąca to mniej o 10 punktów procentowych. Większy poziom lęku sprawił także, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni nastąpił nieznaczny - o 3 punkty procentowe - wzrost liczby konsumentów, którzy planują kupować na zapas. Aż 41 procent z nas planuje w najbliższym czasie kupować więcej niż jest w stanie zużyć na bieżąco. To najwyższy wynik w Europie i piąty globalnie.

"Po ostatnich tygodniach, kiedy wydawało się, że możemy zacząć mówić o stabilizacji i względnym uspokojeniu lęków i obaw, najnowsza edycja badania pokazuje, że znów nie tylko myślimy o robieniu zapasów, ale coraz więcej polskich konsumentów szuka także okazji. Jesteśmy w tym absolutnym europejskim liderem. Aż 53 procent z nas poluje na okazje, za nami są Niemcy z wynikiem niższym o 6 punktów procentowych" - wskazała Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, Deloitte.

Wakacje w dobie pandemii

Eksperci Deloitte zwrócili uwagę, że większe zagrożenie spowodowało, że coraz częściej unikamy jedzenia na mieście. Restauracje w ciągu dwóch tygodni zanotowały spadek poziomu poczucia komfortu - z 44 do 37 procent. Zauważalnie mniejsze - o 4 punkty procentowe - jest nasze poczucie komfortu podczas korzystania z indywidualnych usług jak wizyta u dentysty czy fryzjera, a także udział w grupowych wydarzeniach, jak koncerty czy mecze.

Z najnowszej edycji badania Consumer Tracker wynika, że przybierająca na sile pandemia może wpłynąć także na nasze ostatnie wakacyjne plany. O 3 punkty procentowe spadła liczba polskich konsumentów, którzy czują się bezpiecznie w hotelu - 33 procent, oraz podczas podróży samolotem - 23 procent.

Powrót do szkół

Eksperci Deloitte podali, że pomimo zapowiedzi dotyczącego powrotu uczniów do szkół z początkiem września, rodzice wydają się być ostrożni z kompletowaniem wyprawki szkolnej i z niezbędnymi zakupami czekają na ostatnią chwilę.

W związanych z powrotem do szkoły kategoriach zakupowych, które zawsze w sierpniu odnotowują wzrost, jest wyraźny zastój. Niemal nie zmieniła się liczba osób, które deklarują, że w najbliższych tygodniach więcej wydadzą na książki (22 proc.) ubrania (22 proc.) czy elektronikę (17 proc.).

"Powiedziałabym, że konsumenci w Polsce są ostrożni i czujnie obserwują rozwój wydarzeń. Dobrze pamiętamy gwałtowne zmiany w czasie lockdownu i nie chcemy ryzykować niepotrzebnych zakupów. Co nie zmienia faktu, że sklepy, które oferują elementy wyprawki szkolnej czekają na klientów i mają gotową dla nich ofertę. Spodziewamy się jednak, że ci pojawią się w sklepach dopiero tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego" - wyjaśniła Natalia Załęcka, CMO Advisory Leader, Deloitte.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes