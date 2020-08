Fundusz zwrotów za odwołane wycieczki. Wicepremier wskazała, kiedy mogą ruszyć wypłaty

- Fundusz zwrotów został przyjęty przez Sejm, mamy nadzieję, że Senat będzie bardzo szybko procedował, tak że firmy turystyczne będą mogły zwracać środki turystom, klientom, którzy zakupili wycieczki jeszcze przed pandemią. Mamy nadzieję, że to nastąpi na przełomie września i października - mówiła w poniedziałek Jadwiga Emilewicz. - Jesteśmy do tego przygotowani technicznie - zapewniła.

Wicepremier zaznaczyła, że największe spadki w sektorze turystycznym w drugim kwartale tego roku dotyczą "szeroko rozumianej branży gwarantującej bazę noclegową w Polsce, branży gastronomicznej". - Rząd niemiecki już teraz udziela wsparcia firmom turystycznym, udzielającym zwrotów na podobnych zasadach; to podobne rozwiązanie, jak to, które my przyjęliśmy w naszej ustawie - mówiła.