Najnowsze dane o kredytach. "Odzwierciedla to obecną sytuację na rynku mieszkaniowym"

W styczniu 2021 roku banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 18,1 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła blisko 306,5 tysiąca złotych - wynika z najnowszego raportu.

Z danych BIK wynika, że w styczniu 2021 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 37,46 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,36 tys. rok wcześniej. Oznacza to zatem wzrost o 0,3 procent. W porównaniu do grudnia 2020 roku, liczba wnioskujących wzrosła o 11,5 procent, a w stosunku do minimum z kwietnia wzrosła aż o 34,7 procent.