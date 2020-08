Raty kredytów mogą wzrosnąć. "Główna stopa procentowa NBP jest za niska"

Stopy procentowe w Polsce

Jak wskazał tak niska stopa osłabia sektor bankowy. - Można argumentować, że to jest cena ulżenia kredytobiorcom. Ale należy przypomnieć, że na przykład 60 procent kredytów hipotecznych jest w rękach 20 procent najzamożniejszych Polaków. Oni raczej nie odczują, a być może nawet nie zauważą, tego spadku kosztów obsługi kredytów. A jednocześnie po drugiej stronie są deponenci, którzy obniżenie stóp procentowych odczuli boleśnie - powiedział w rozmowie z gazetą Eugeniusz Gatnar. - Jak pokazują ostatnie dane, niskie stopy nie zachęcają też banków do udzielania kredytów - dodał.

Gatnar powiedział, że TLTRO byłby to program podobny do tego, który realizuje Europejski Bank Centralny. - W ramach TLTRO banki komercyjne mogłyby pożyczać z NBP środki po niższej stopie niż referencyjna. Pożyczki NBP, inaczej niż w strefie euro, byłyby jednak udzielane pod zastaw. To zapewniałoby im zgodność z prawem - wyjaśnił członek RPP.