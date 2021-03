Rekordowe dane z kont emerytalnych. "W ubiegłym roku coś się jednak zmieniło"

W 2020 roku Polacy wycofali z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) rekordową kwotę 507 milionów złotych - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. W jego ocenie do takiej sytuacji doprowadził kryzys związany z pandemią COVID-19. Z drugiej strony do rekordowego poziomu wzrosła kwota wpłat i liczba IKE i IKZE, na które dokonano wpłat.

W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ok. 57 tysięcy osób. To mniejsza skala niż w czasie kryzysu finansowego z 2008 roku, kiedy na taki krok zdecydowało się 110 tysięcy osób, a w 2009 roku - 81 tysięcy osób.

W przypadku niektórych osób pandemia nie ograniczyła poziomu dochodów, a jedynie - jak wyjaśnił analityk - wymusiła zmianę stylu życia i przy okazji zmniejszenie wydatków. To jego zdaniem pozwoliło na zwiększenie oszczędności. "Część takich osób zdecydowało się otworzyć IKE lub IKZE. Szczególnie wysoką popularnością cieszyły się w ubiegłym roku IKE, których otwarto 98 tysięcy. To najlepszy wynik od 2007 roku" - wskazał analityk. "Wyraźnie spada natomiast popularność IKZE. Nowych kont tego typu było w ubiegłym roku 56 tysięcy, co jest najgorszym wynikiem odkąd one funkcjonują" - dodał Sadowski.

Najwięcej wpłat w historii

Dla porównania na Pracowniczych Planach Kapitałowych w ubiegłym roku wpłacono 3,16 md zł, a więc podobną kwotę jak do IKE i IKZE. Sadowski przypomniał jednak, że liczba aktywnych uczestników PPK była mniej więcej dwa razy większa - pod koniec roku było ich 1,15 miliona. "Poza tym suma jaka trafiła do PPK to tylko w połowie (52 procent) pieniądze od uczestników. Aż 48 procent to dopłaty od pracodawców i od państwa. W tym kontekście kwota wpłacona do IKE i IKZE robi jeszcze większe wrażenie" - stwierdził.