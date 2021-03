Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie na dłużej. Ministerstwo podało termin

"Wiemy, jak ważna jest to kwestia dla wielu rodziców, dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu prawa do zasiłku" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów drogą rozporządzenia wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie – do 28 marca br." - wskazali przedstawiciele MRiPS. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Przepisy wejdą w życie 15 marca.

Dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.