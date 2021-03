"Jedna z najbardziej poszkodowanych branż". Apel o ujęcie w rządowym planie

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Beata Kozyra w czasie czwartkowej konferencji prasowej podkreśliła, że w ciągu roku firmy z branży odnotowały od 70 do 90 procent spadku przychodów, a zwolnienia w przedsiębiorstwach tego sektora sięgnęły 60 procent liczby pracowników.

Jak oceniła, branża targowa to około 5 tysięcy firm, w których pracuje nawet 500 tysięcy osób, z czego około 40 procent jest zatrudnionych na etacie. - Organizatorzy targów, szczególnie ci więksi, są w stanie przetrwać, ale oni są w mniejszości, bo to jest raptem niecały 1 procent branży targowej – wyjaśniła.

Branża targowa domaga się wsparcia

Prezes Izby skrytykowała sposób prowadzenia konsultacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. - Ograniczenie konsultacji do trzech debat online wydaje się wręcz śmieszne. Jest to praktycznie pozbawienie społeczeństwa możliwości wypowiadania się – podkreśliła. Dodała, że możliwość zarejestrowania się na debaty kończyła się w dniu ogłaszania terminów spotkań.

Oparty na pięciu filarach KPO został zaprezentowany pod koniec lutego , a do 2 kwietnia potrwają konsultacje społeczne. Dokument ma zostać przedstawiony KE do końca kwietnia.

Członek Rady PIPT Krzysztof Szofer zaznaczył, że w KPO nie ma środków przeznaczonych dla branży targowej. - Wszystkie alokacje środków prowadzą do tego, że możemy sobie zmontować na przykład wiatrak na Bałtyku – mówił.

- Z nami powiązane są branże: hotelarska, eventowa, konferencyjna, restauracyjna. To są branże, które tak naprawdę tworzą krwioobieg naszego miasta. KPO nie pomaga tym firmom. Jest niestety hamujący, a na pewno nie działa rozwojowo. Jeśli te konsultacje mają być poważne, to trzeba usiąść do stołu i spróbować tę sprawę rozwiązać – podkreślił Szofer.