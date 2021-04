Bon turystyczny w liczbach. Płatności na ponad 280 milionów złotych

Do końca lutego 2021 roku zrealizowano prawie 426 tysięcy płatności bonami turystycznymi na łączną kwotę ponad 281 milionów złotych - wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Największe zainteresowanie bonem odnotowano 17 sierpnia ubiegłego roku. Jak wskazano, ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19, ogólna liczba i kwota transakcji wzrastały wolniej.

ZUS zamieścił na swojej stronie raport podsumowujący działalność Centrum Obsługi Płatności (COP). To specjalnie utworzona jednostka w słupskim oddziale ZUS, która zajmuje się płatnościami z tytułu Polskiego Bonu Turystycznego.

Od sierpnia 2020 roku do końca lutego 2021 COP zrealizował ponad 79 tys. przelewów na rzecz podmiotów turystycznych. Łączna kwota tych przelewów wyniosła prawie 266 mln zł. Tyle pieniędzy trafiło z programu na rynek turystyczny.

Z raportu wynika, że na koniec 2020 roku w systemie do obsługi bonu turystycznego widniało ponad 18 tys. podmiotów turystycznych.

Płatności bonami turystycznymi

Najwięcej, bo ponad 249,3 tys. płatności bonami dokonano w sierpniu ubiegłego roku. Kwota płatności wyniosła blisko 170 mln zł. Drugi wynik zanotowano we wrześniu, kiedy zrealizowano ponad 74 tys. płatności na kwotę przekraczającą 43,7 mln zł.

Najmniej płatności płatności bonami zanotowano w grudniu - ok. 4,5 tysiąca na kwotę ponad 2,9 mln zł. Dla porównania w styczniu br. liczba płatności wzrosła do blisko 12,4 tys. (ponad 8,4 mln zł). W lutym liczba płatności bonami zbliżyła się do 50 tysięcy. Kwota płatności wyniosła zaś ponad 33,7 mln zł.