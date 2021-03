Obowiązkowa aplikacja podczas kwarantanny. Rząd podał, ile kosztowała

Ile kosztowała aplikacja Kwarantanna domowa?

Umowa zawarta na trzy miesiące z firmą dotyczyła wykonania systemu www i aplikacji na urządzenia mobilne przeznaczonej do obsługi monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami choroby zakaźnej COVID-19. Umowa obowiązywała w okresie 18 marca 2020 roku do 18 czerwca 2020 roku.