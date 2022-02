1000 plus na lochy i prosięta. Rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie

Producenci świń od wtorku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc w wysokości 1000 złotych jest przyznawana na każde 10 świń urodzonych w gospodarstwie od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. "Można je złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej" - wyjaśniono.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego. Termin upływa 29 kwietnia br.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, "którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r." - czytamy.

We wniosku wskazano, że za średnie gospodarstwo jest uznawane przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw obowiązują odpowiednio niższe limity.

Pomoc dla producentów świń

Agencja podała, że pomoc jest przyznawana w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt) urodzonych w gospodarstwie od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku, których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 roku. Obowiązuje limit wsparcia - nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta.

Co ważne, można złożyć kilka wniosków dotyczących świń urodzonych w jego gospodarstwie od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Przy czym - jak zastrzeżono - pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Jak wyjaśniono, producent świń może wnioskować o pomoc do pełnej liczby 10 urodzonych świń lub wielokrotności tej liczby. Oznacza to, że jeżeli na dzień sporządzania wniosku w gospodarstwie urodziło się np. 26 świń, to dany wniosek może dotyczyć tylko 20 świń. "Pozostałe 6 sztuk będzie mogło zostać ujęte w kolejnym wniosku, jeżeli w gospodarstwie w wymaganym terminie zostaną oznakowane i zgłoszone (urodzą się) dodatkowo co najmniej 4 świnie" - wyjaśniła Agencja.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Z programu nie skorzystają mikro lub małe przedsiębiorstwa, które są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i otrzymały pomoc na ratowanie lub pomoc na restrukturyzację.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes