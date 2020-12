Handlowy lockdown i miliardy "utraconych obrotów"

Zamknięcie centrów handlowych w listopadzie kosztowało branżę 8 miliardów złotych - wynika z szacunków Polskiej Rady Centrów Handlowych i Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Branża ma nadzieję, że w styczniu nie będzie potrzeby kolejnego zamykania sklepów. Inaczej może to grozić "licznymi bankructwami wśród najemców".

- Podczas pierwszej fali pandemii, tylko w miesiącach marzec-maj branża, czyli wynajmujący i najemcy, odnotowała spadek przychodów o ponad 17,5 miliarda złotych. Lockdown w listopadzie, który trwał trzy tygodnie, to 8 miliardów złotych utraconych obrotów - powiedziała Anna Malcharek, wiceprezes PRCH, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

- Czwarty kwartał jest dla branży galerii handlowych najważniejszy. W czasie przed pandemią stanowił 30 procent wartości obrotów w skali całego roku. Najemcy generują w grudniu obroty o 50 procent wyższe niż w okresie od stycznia do listopada - wyjaśniła.

Wiceprezes PRCH wskazała, że z powodu ograniczeń w handlu związanych z pandemią problemy finansowe mają zarówno wynajmujący, jak i najemcy. - Apelujemy do rządu o pomoc, o wsparcie, ale ze względu na różne struktury finansowe wsparcie musi być różnie dystrybuowane - powiedziała.

Sklepy w galeriach handlowych

Jak podano, odwiedzalność galerii handlowych w minioną sobotę była około 30 procent niższa rok do roku.

Przedstawiciele handlu przewidują, że obroty najemców w grudniu mogą być znacznie niższe w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

- Staramy się zakładać w modelach biznesowych w miarę rozsądne poziomy przychodów grudnia. O ile w pierwszych miesiącach po pierwszym lockdownie obroty rosły powoli (...), to z doświadczeń z ostatnich dni wynika, że część klientów przyzwyczaiła się do pandemii i odwiedzalność jest nieco wyższa niż po pierwszym lockdownie, nieco wyższa jest też konwersja. Nasze prognozy pokazują, że to będzie 60-70 procent (obrotów ubiegłorocznych - red.), zależy od branży - powiedział Artur Kazienko, wiceprezes ZPPHiU, prezes Kazar Group. - Strata będzie na pewno zdecydowana - dodał.