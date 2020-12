"Rynek pracy jest zaskakująco odporny". Najnowsze dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 5484,07 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 4,9 procent. Zatrudnienie w tym sektorze spadło zaś o 1,2 procent. Zdaniem ekonomistów "rynek pracy jest zaskakująco odporny".

W listopadzie w porównaniu do miesiąca wcześniej odnotowano niewielki wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto - o 0,5 procent. "Spowodowane było to dalszymi wypłatami m.in. premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń" - wyjaśnił GUS.