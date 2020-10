Więcej pieniędzy dla LOT-u. Przewoźnik zawarł umowę z bankiem

Bank Ochrony Środowiska podpisał z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT aneks do umowy kredytowej zwiększający dostępny poziom finansowania do łącznej kwoty 220 milionów złotych. Decyzja ma związek z sytuacją finansową, w jakiej znalazł się narodowy przewoźnik w wyniku pandemii COVID-19.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska poinformował w raporcie giełdowym o "zawarciu znaczącej umowy z PLL LOT S.A.". Aneks do umowy kredytowej zawartej z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT został podpisany w środę. Aneks przewiduje zwiększenie dostępnego poziomu finansowania do łącznej kwoty 220 milionów złotych z jednoczesnym skróceniem okresu finansowania do 31 grudnia 2020 roku.